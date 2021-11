Momentos de pánico vivieron los habitantes de San Pedro, en el centro del Valle del Cauca, en la tarde de este lunes, al escuchar de manera continua ráfagas de fusil.

Le puede interesar: Un muerto y 10 heridos dejó accidente entre tren cañero y un bus en el Valle del Cauca

En videos aficionados compartidos en redes sociales se escucharon los disparos y muchos habitantes denunciaron una incursión armada de la guerrilla.

"Hay una guerrilla pasada. No, yo me voy a quitar esta sudadera, venga (risas) me echan para la montaña. Papi, llegó la pesada a proteger el pesado", decía un ciudadano mientras filmaba a unos hombres presuntamente armados, que por la calidad del video no se podría distinguir el tipo de camuflado o prendas militares que portarían.

Sin embargo, las autoridades niegan que fuera un hostigamiento.

"Siendo las 18:30 horas en San Pedro se escucharon unas detonaciones o ráfagas de fusil en el sector perimetral del municipio. Estamos determinando las causas de modo, tiempo y lugar de los hechos. Importante señalar que no hubo ninguna clase de hostigamiento a la estación de Policía y tampoco afectaciones a la población civil", indicó el coronel Nelson Parrado, comandante de la Policía departamental, negó que fuera un hostigamiento.

El oficial agregó que envió un grupo de apoyo de la Policía para seguir fortaleciendo el tema de seguridad y convivencia ciudadana del municipio.

Se conoce que se ha dispuesto de un grupo entre la Fiscalía y la seccional de investigación criminal, que trabaja en conjunto para esclarecer los hechos que atemorizaron a la comunidad y que por fortuna no dejaron lesionados ni daños a la infraestructura pública.

Le puede interesar: Investigan homicidio de una mujer en un centro comercial de Cali

El coronel Parrado recordó que en San Pedro delinque la compañía 'Adán Izquierdo' de las disidencias, por lo que se trata de esclarecer si son las que ocasionaron el hecho.