Jackeline Rentería, medallista olímpica, fue víctima de un atraco con arma de fuego en Cali

La atleta colombiana de 35 años Jackeline Rentería Castillo, doble medallista olímpica en la disciplina de lucha, dio a conocer que fue víctima con arma de fuego este martes 3 de noviembre en la ciudad de Cali.

A través de un video, Rentería relató que dos o tres jóvenes que se transportaban en motocicletas se acercaron a la ventanilla del vehículo en el que se movilizaba y tras amenazarla a ella y su esposo los despojaron de sus pertenencias.

"Hace menos de 20 minutos nos asaltaron con mi esposo en nuestro vehículo bajando por la carrera 33 a dos cuadras antes de llegar a la calle quinta. Es triste no solo por los objetos materiales que nos arrebataron en ese momento, es más el dolor y el susto. Dos o tres jóvenes en motocicleta venían con armas de fuego y se acercaron a las ventanillas, yo cargaba a mi hija de 20 meses, nos arrebataron la cadena, celulares, relojes", dijo la atleta.

Al mismo tiempo, Jackeline hizo un llamado a la juventud colombiana que acude a este tipo de acciones a cambiar su vida y elegir el deporte, aprovechar los escenarios deportivos para cambiar sus vidas y no despojar de sus pertenencias a otras personas.

"Les hago un llamado a los jóvenes para que no sigan causando daño. Hay muchas oportunidades, los escenarios deportivos están prestos para que sean mejores personas y a diferencia de solamente se ocupen de quitarle las cosas a las personas que han trabajado para conseguirlas y tras de eso nos amedrenten con armas de fuego", señaló.

