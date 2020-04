Jalón de orejas del alcalde de Cali a directivas del MIO por trasnportar muchos usuarios

Un llamado de atención hizo el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina al presidente de Metrocali, entidad que maneja el sistema de transporte masivo de la ciudad y a los operadores del MIO, para que cumplan con las normas de movilizar máximo el 35 por ciento de los pasajeros en cada bus, como medida preventiva del COVID-19.

Le puede interesar: Vehemente defensa de Angélica Lozano a Claudia López por ataques de Petro

En su cuenta de Twitter el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, publicó una foto denuncia de un bus del MIO con muchos pasajeros y le pidió a Metro Cali que si no pueden garantizar que la capacidad de los buses no supere el 35 por ciento, es mejor que no presten el servicio en la ciudad.

Si el Mio, Metrocali y los operadores no pueden controlar que sus buses vayan máximo al 35 % de ocupación , apague y vamonos. @METROCALI Como más se los explicamos ? pic.twitter.com/BsEWGlPWSm — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) April 23, 2020

Además, las autoridades de la ciudad verifican si hay un control en el ingreso de pasajeros a las estaciones del sistema de transporte porque diariamente se observan vehículos con la capacidad llena, situación que está prohibida en esta época de crisis del coronavirus porque en el interior de cada vehículo podrían presentarse contagios.

Lea también: El hambre llevó a vendedores ambulantes a salir a trabajar, pese a cuarentena

El mandatario exigió que en cada bus se tengan las medidas de distanciamiento y que en cada recorrido no se supere la capacidad del 35 por ciento

Manifestó en su cuenta de Twitter que si Metrocali y los operadores no cumplen con estas medidas, "es mejor que apague y vámonos".

Cabe mencionar que en los sistemas de transporte del país deben de cumplir con las medidas de que cada pasajero debe de conservar una distancia de dos metros y utilizar el tapabocas.

En la capital vallecaucana se registran 561 casos de Coronavirus y 33 personas han muerto por complicaciones relacionadas con el virus.