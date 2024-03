El ‘Libro Blanco’ es un documento publicado por el alcalde de Cali, Alejandro Eder que contiene 179 presuntas irregularidades de la administración del exalcalde, Jorge Iván Ospina.

A través de redes sociales, el exmandatario calificó la publicación de imprecisa y mentirosa y que evidencia que la actual Alcaldía no sabe cómo funciona lo publico.

"Cuando presenta un 'Libro Blanco' lleno de imprecisiones y mentiras, que evidencia que no saben como funciona lo público. Invito a cada servidor público de nuestro Gobierno a que responda el tal libreto blanco enviando a órganos de control, las respectivas pruebas", manifestó Ospina.

De acuerdo al 'Libro Blanco', Alejandro Eder recibió una alcaldía con una deuda de $1,2 billones con obligaciones financieras hasta el 2030; pérdida de ingresos tributarios; baja ejecución física en cinco proyectos insignia de la alcaldía Ospina y una calificación deficiente en el índice de desempeño fiscal.

"Es una memoria obligada que habla principalmente del pasado y de lo que recibimos como administración y como ciudadanos. Es también el reflejo de lo que no debe repetirse y tiene el valor de una memoria que nos reta a mejorar y a atender el presente y el inmediato futuro. No nos corresponde juzgar", puntualizó Eder.

Críticas

Jorge Iván Ospina aprovechó su publicación también para criticar a su sucesor, especialmente por la cantidad de viajes que ha realizado en tres meses de haberse posesionado.

"Vaya, vaya. Nos salió viajerito el alcalde Alejandro Eder, en tres meses ha salido cuatro veces al extranjero, en plena elaboración del Plan de Desarrollo, cuando no logra arrancar. Termino contándoles que durante mi Gobierno no me gasté ni tiempo ni peso público viajando al exterior (Nunca viaje al exterior, como misión pública) dedique el alma a cuidar la vida sin dejar de instalar a Cali en múltiples eventos globales", puntualizó el exmandatario.