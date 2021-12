Jóvenes piden disculpas a Secretario de Seguridad de Cali por agredirlo en la Minga indígena

En Cali se realizó el acto de reconciliación entre el secretario de Seguridad de Cali, Carlos Soler, con los jóvenes que harían parte de la 'Primera Línea', que lo agredieron mientras acompañaba la Minga indígena el pasado 10 de diciembre.

Este hecho se dio luego de que la Alcaldía había anunciado una recompensa de hasta $20 millones por capturarlos y de que la Iglesia tuviera que intervenir para que no recibieran amenazas.

“El trámite interno de este tipo de cosas es lo que vinimos a dialogar. Estamos dispuestos a aceptar las excusas que ellos presenten, no hay rabias ni odios”, aseveró. Y de manera categórica dijo que “negociar no es decir sí todas las veces, hay que aprender a tramitar cada situación. Como institución debemos actuar desde la autoridad teniendo en cuenta varios de los factores en este caso”, señaló Soler.

El funcionario agregó que tomó la decisión de poner una denuncia por ataque contra servidor público y eso tiene de cuatro a seis años de cárcel.

“Asumí la responsabilidad porque fui la persona que llamó a los muchachos que estuvieron ese día en la marcha. Lo hice porque el secretario Soler estaba usando una gorra de Derechos Humanos, algo que no entendimos porque no hemos tenido cercanía con él, así que ofrecí disculpas y no puede justificar ningún tipo de agresión. Considero que soy la principal responsable por haber citado a mis compañeros y sé que, como promotora de la defensa de los Derechos Humanos, esto es un error”, agregó Lina Cárdenas, exintegrante de la Unión de Resistencias Cali, quien aclaró que ella no fue la que agredió físicamente al secretario.

Sobre las implicaciones legales que podrían enfrentar los responsables, el secretario de Seguridad manifestó que queda a la espera de lo que determine la Fiscalía, entre tanto, la recompensa que se había ofrecido por información de estos jóvenes fue retirada.