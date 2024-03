La vicepresidenta y ministra de la Igualdad y Equidad, Francia Márquez, se reunió con alcaldes y autoridades del departamento del Cauca, con el fin de aterrizar los proyectos que, desde su dependencia, se van a ejecutar en los diferentes municipios.

En medio de su intervención, la vicepresidenta se refirió a la realización de la COP 16 de Biodiversidad, uno de los foros internacionales más importantes en materia ambiental, que este año tendrá como sede la ciudad de Cali, en el Valle del Cauca.

Aseguró que no es un evento solo de la ciudad de Cali y que el Pacífico tiene muchas experiencias de conservación del medio ambiente que deben ser conocidas.

“He hablado con el alcalde de Cali y le he dicho que no es una COP de Cali, es de Colombia y sobre todo de la región del pacífico y por eso la comunidad de esta región debe participar de una manera activa en ese evento mundial. Aquí hay un sinnúmero de experiencias pese al conflicto armado que ha afectado nuestra biodiversidad. Las comunidades han hecho prácticas de conservación de nuestros ríos, de nuestros páramos y se tiene mucho que enseñarle al mundo”, manifestó Márquez.

En otros aspectos, dijo que en los municipios de Guachené y Puerto Tejada, empezó el programa de Jóvenes en Paz, para sacarlos del conflicto.

“Este es un programa para jóvenes que están en riesgo de reclutamiento forzado, que están en entornos de violencia, con situaciones de consumo de sustancias psicoactivas y jóvenes en redes de trata de personas. Es una transferencia económica pero condicionada, así que no se les va a regalar nada. Si no trabajan, si no estudian no recibirán la trasferencia y no es como dice la oposición que le estamos pagando a delincuentes”, puntualizó la vicepresidenta.