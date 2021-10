La JEP escuchó a víctimas de las Farc en audiencia de observaciones sobre el secuestro en Cali

La Jurisdicción Especial para la Paz escuchó a las víctimas de secuestro en medio de una audiencia regional de observación de víctimas en Cali.

Las víctimas acreditadas ante la JEP que participaron dentro del caso 01, conocido como Toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por la Farc EP, tuvieron la posibilidad de presentar de manera directa ante la Sala de Reconocimiento, las observaciones que tenían.

Durante más de dos horas y de manera virtual, 8 víctimas relataron sus casos de secuestro, la vida en cautiverio y la incertidumbre que por años han padecido quienes tienen familiares que fueron secuestrados y están desaparecidos.

En medio de la audiencia de observaciones, la magistrada de la JEP recibió las demandas de verdad de las víctimas.

“Estas diligencias continúan porque se pueden tener demandas de la verdad, que el secretariado de las Farc no tengan, pero nosotros sí tomamos nota y tratamos de buscar de los firmantes del acuerdo y los que quedan vivos, quien tiene las respuestas, sobre todo de hechos en concreto”, expresó Julieta Lemaitre Ripoll, magistrada relatora.

En esta audiencia de observaciones ha prevalecido la voz de las víctimas, que participan mediante el consentimiento previo, libre e informado.

“Ante de mi secuestro, hombres armados llegaron a mi finca ubicada en el municipio de Dagua, pero ese día no pudieron efectuarlo, días después cuando de Cali me dirigía a Buenaventura, unos 10 hombres armados con fusil hicieron detener el vehículo en el que viajaba, bajaron a mi esposa e hijos y me secuestraron. A ella le dieron unas coordenadas para que comprara un radio teléfono y se comunicara con ellos, a mí me llevaron hacia el Chocó, días después mi familia pagó el rescate”, indicó Mario Arboleda Salazar, quien fue secuestrado en el año 1996, por parte del Frente 30 de las Farc.

A través de esta diligencia, la Sala de Reconocimiento documentará elementos claves para la labor de contrastación que actualmente realiza. Como fue señalado por la Sección de Apelación de la JEP, la memoria de las víctimas es fundamental para determinar con precisión la hora, el lugar, los autores y las circunstancias en las que se perpetraron los hechos, esclarecer las motivaciones de sus perpetradores, el contexto o plan en el que se insertaron los ataques, y las afectaciones a las que dieron lugar de forma inmediata y con el paso de los años.

El acompañamiento psicosocial de las víctimas será garantizado en todas las etapas de la audiencia, a través del trabajo articulado entre los equipos psicosociales de la Secretaría Ejecutiva de la JEP, la Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda.

La Jurisdicción Especial para la Paz, actualmente tiene 2.600 víctimas acreditadas.