"La morboseaba todos los días": padre de adolescente asesinada en Cali

Genaro González es el papá de la adolescente de 15 años de edad, identificada como Michel Dayana González Sierra quien fue asesinada y desmembrada y cuyos restos mortales fueron encontrados en unas canecas y una maleta dentro de un taller de lámina y pintura al sur de Cali, hizo un llamando exigiendo pronta justicia para detener al agresor de su hija.

"Yo tuve una búsqueda implacable desde el mismo momento que sospeche que a ella le había pasado algo porque no me respondía el teléfono; yo la comencé a buscar toda la noche del siete (de diciembre) y madrugué todo el día del ocho, incansablemente buscándola con mi pareja y mis amistades", dijo González.

Así mismo, sostuvo: "Todos los puntos apuntaban a que ella no había pasado de esa cuadra. Las cámaras llegaban hasta ahí, mi pareja tuvo sospechas del taller, entonces nos concentramos ahí en el taller y lógicamente ahí estaba mi hija", manifestó el padre de la víctima.

Los hechos sucedieron cuando la menor de edad regresaba de hacer un mandado la noche de las velitas y fue vista a la entrada del establecimiento ubicado en el barrio San Judas. Al pasar las horas y no llegar a casa, los padres acudieron a las autoridades, quienes la mañana siguiente encontraron los restos de la víctima en el local comercial.

El presunto responsable es Harold Andrés Echeverry, quien es el vigilante del negocio, por quien las autoridades ofrecieron 100 millones de pesos como recompensa para quienes faciliten su captura. Así lo manifestó Jimmy Dranguet, secretario de seguridad de Cali.



"Nosotros no conocíamos al señor. Nosotros pasábamos por ahí, él estaba ahí, pero nosotros no cruzábamos palabras con él, ni saludo, ni eso, porque él no era del barrio. Ahora que pasaron los hechos, es que mi hija mayor me cuenta que él la morboseaba todos los días cuando iban para el colegio, que ellas tenían que pasarse al otro lado de la cuadra para que no la mirara", puntualizó Genaro.

Las autoridades verifican un comunicado de la empresa Car Center, en donde ocurrieron los hechos. El documento dice que la organización está presta a colaborar con las entidades judiciales con el crimen que acabó con el trabajo arduo de nueve familias. Hay que mencionar que en las últimas horas, el carro del dueño del establecimiento fue vandalizado por una turba de ciudadanos cuando se dirigía a la estación de Policía para colaborar con las autoridades.

En el comunicado, Car Center también denunció que el presunto asesino se fugó en una motocicleta Discover perteneciente a la empresa.