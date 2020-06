Las críticas al alcalde de Cali por su bienvenida al Día Sin IVA

Una ciudadana advirtió que a las tres primeras personas que entraron no les tomaron la temperatura. Ospina respondió que eso no era cierto.

No es cierto en el ingreso al Centro Comercial se hizo registro a todos — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) June 19, 2020

A lo largo de la jornada, mientras se conocían fotos y videos de las aglomeraciones, Ospina publicaba algunos tuits con consejos y advertencias: "Caleños y caleñas, si el centro comercial no brinda bioseguridad no vaya. Siempre se tendrá otra oportunidad para adquirir un bien esencial pero no otra vida".

NO es ortodoxo q en plena pandemía se tenga un Dia Sin Iva , pero ante la circunstancia y oportunidad de ley, invito a q los C Comerciales brinden servicios el mayor tiempo posible con medidas d bioseguridad extremas, a usted ciudadano lo convoco a q se asuma como #GuardianDeVida — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) June 19, 2020

Incluso, respondía a algunos que lo criticaban:

Podrias verlo asi, es una oportunidad de la ley, brinda por una sola vez un descuento del 19 % que se puede incrementar con la promoción del almacén, algunos necesitan , los margino ? O lo asumimos con la responsabilidad apropiada ? Por ello las decisiones — Jorge Ivan Ospina (@JorgeIvanOspina) June 19, 2020

Y cuando anunció que el cierre de Alkosto se mantendría, le llegaron más críticas. Por ejemplo, un tuitero que se hace llamar Jeinzu le dijo al alcalde que con la bienvenida de la medianoche estaba incentivando las aglomeraciones. De nuevo, Ospina respondió y dijo que lo hizo "convocando a la responsabilidad y aprovechamiento de algo que beneficia a nuestra comunidad", y aseguró que eso fue "muy distinto a lo ocurrido en otro sitio".