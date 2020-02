León 'Júpiter' será trasladado a Cali este jueves

“Saldremos desde Caucasia, aspiramos estar después de las 7 de la mañana abordando el avión y pues la idea es empezar a darle su tratamiento especializado como lo es la trasfusión de sangre que es lo que necesita con más urgencia”, indicó Torres.

'Júpiter' durante el viaje estará acompañado por su médico veterinario y otras tres personas que serán las encargadas del oxígeno, “yo estaré dándole animo, estaré a su lado haciéndole mucha caricias y trasmitiéndole seguridad”, añadió.

Por su parte un grupo especial para la 'Lucha Contra el Maltrato Animal de la Fiscalía y la Policía' iniciaron una investigación penal y realizarán labores para determinar si existe un posible delito que atente contra la vida e integridad física del león, ante esto su cuidadora espera que se haga justicia ya que señala que tanto el Dagma, como los responsables del lugar donde estaba Júpiter, se desentendieron de su situación".

“La Fiscalía ya me llamó y le van a poner mano a este caso, porque todos ellos debieron mantenerme informada de cómo estaba el león, de decirme si estaba comiendo, si estaba enfermo, pero si yo no viajo Júpiter se hubiera muerto y yo no me hubiera dado cuenta, yo no digo que no le estuvieran dando comida, pero si al menos deberían haberme avisado que desde hace días estaba mal”, señaló Ana Julia.

Para evaluar la salud del león Júpiter, cuando llegue a Cali procedente del zoocriadero 'Los Caimanes' en Córdoba, como parte del protocolo de atención dispuesto por las autoridades ambientales como el Dagma y la CVC, se llevará a cabo una Junta Médica Veterinaria, para revisar exhaustivamente al felino.

De igual manera se analizará el protocolo médico que se debe seguir con el fin de garantizarle una atención de calidad, además se determinará el sitio en donde habitará el felino, si se queda en el hogar de paso que tiene el Dagma en Cali, o si vuelva al cuidado de Ana Julia, su cuidadora durante casi 20 años.