A su llegada, fue recibido por una delegación de médicos veterinarios de la Fundación Zoológico de Cali, la CVC y el Dagma,quienes tras una exhaustiva revisión determinarán el protocolo médico que se debe seguir para mejorar el estado de salud del felino.

Así mismo el acalde de la ciudad, Jorge Iván Ospina, participó de un recibimiento al león y expresó que "Júpiter no debió haber salido de Cali, no debió ser llevado al lugar donde estuvo tantos años y no debió haber sufrido tanto desabastecimiento calórico".

A través de la cuenta de Twitter de la Alcaldía se confirmó la llegada del animal a la ciudad.