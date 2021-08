A los trabajadores del hospital San Francisco de Asís de Quibdó (Chocó) les deben los salarios de abril, mayo, junio, julio y agosto, lo que motivó que completaran dos semanas en anormalidad laboral.

Los profesionales de la salud también denunciaron que hay escasez de insumos médicos, por lo que a través de las redes sociales pidieron donaciones de alcohol y guantes para poder atender a los pacientes de manera segura.

Una de las enfermeras expresó que la situación es caótica en el hospital, ya que los pacientes han tenido que comprar sus propios insumos para la atención y agregó que ya no tiene dinero ni para ir a trabajar.

"Un día pasé a una paciente al quirófano y al familiar le tocó comprar diez pares de guantes. Cuando terminé turno, no quedó ni una jeringa en el hospital. Estamos en la máxima expresión de pobreza, llegamos a trabajar a pie porque no tenemos para transportarnos. A veces no comemos nada en el turno y en las tiendas no nos fían porque saben que no nos pagan. Nadie va a perder su capital. Vivimos una situación muy lamentable. Necesitamos que el Gobierno Nacional nos ayude", señaló.

El atraso en los salarios ha sido recurrente en el hospital, a principios de año también hubo otro cese de actividades en pleno pico de la pandemia. Por la falta de dinero, los médicos y las enfermeras han tenido que recurrir a prestamistas ‘gota a gota’ para cubrir los gastos de sus familias.

En este momento, el San Francisco de Asís, único hospital de segundo nivel de Chocó, solo presta los servicios de urgencias vitales, hospitalización y vacunación contra el coronavirus.