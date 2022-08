Liberan a esposa de docente que había sido secuestrada en el municipio de Florida (Valle)

El docente Víctor Manuel Ramírez confirmó la liberación de su esposa, María Elena Rengifo, quien había sido secuestrada hace diez días en el corregimiento El Llanito, del municipio de Florida, al sur del departamento del Valle del Cauca.

A través de sus redes sociales, el profesor de la Institución Educativa Absalón Torres Camacho indicó “gracias a Dios ya estas con nosotros, te amo María Elena"; agradeció a todas las personas que expresaron su solidaridad y compañía.

“Agradezco a todos por sus mensajes, especialmente al municipio de Florida por haber elevado una oración por la liberación de mi esposa. Es una excelente noche para todos, no solamente para mi familia, sino, para toda la comunidad”, expresó el docente.

Le puede interesar: Hallan restos, al parecer humanos, en una alcantarilla de Cali

De igual manera aseguró que su esposa fue dejada en un paraje, donde llamó a su hermano y, minutos después, se reencontró con su familia.

“Después de vivir una zozobra por diez días, que no se la deseo a nadie, a las siete de la noche la dejaron en un paraje. Ahí ella llamó al hermano porque no recordaba mi número. No tenemos más detalles”, agregó.

También aseveró que su esposa se encuentra bien de salud y resaltó que, hasta el momento, no han querido hablar con ella sobre el secuestro.

"Nosotros la vemos físicamente bien de salud. Sin embargo, no queremos preguntarle nada, sabemos que puede ser contraproducente", finalizó.

Es de anotar que la comunidad del municipio de Florida realizó una marcha, liderada por el profesor Víctor Ramírez, y por algunos docentes del departamento del Valle, donde le pidieron a los captores el respeto por la vida de María Rengifo y su pronta liberación.

A la solicitud de la liberación de la mujer, se había sumado el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Valle del Cauca (SUTEV) que había expresado, a través de un comunicado, su rechazó por el secuestro de María Rengifo , y solicitó a las autoridades competentes celeridad en la investigación.

Lea además: Sindicato de educadores del Valle condenó secuestro de la esposa de un maestro

Sobre el secuestro

A través de un video, el profesor Víctor Ramírez le había pedido a los hombres armados que secuestraron a su esposa que la liberaran y respetaran su vida.

En el registro audiovisual, aseguró que tanto él como María Elena Rengifo fueron retenidos en los límites del Valle con el departamento del Cauca, sin embargo, resaltó que a su esposa se la llevaron con rumbo desconocido.

“En el sector de El Llanito fuimos víctimas de una retención ilegal, por desconocidos armados, que nos obligaron a pasar al municipio de Miranda, en el departamento del Cauca, exactamente en el espacio llamado Guatemala, ahí retuvieron a mi esposa y se la llevaron”, relató el docente.