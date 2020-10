Líderes de Minga Indígena se levantan de nuevo de la mesa con el Gobierno

Nuevamente se levantaron de la mesa de diálogo con el Gobierno, los líderes indígenas de la Minga Indígena, en la ciudad de Cali.

Los indígenas insisten en que el presidente Iván Duque se siente con ellos a la mesa para adelantar un corte de cuentas sobre los temas que demandan.

Le puede interesar: "Duque incumplió la palabra e irrespetó la minga": Consejero del pueblo Coconuco

En el encuentro estuvo presente la ministra del Interior, Alicia Arango y el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos.

“Entendemos que no hay voluntad del presidente para atender a la minga porque están dilatando el proceso y los ministros no tienen ninguna respuesta; nos reuniremos con la asamblea para decidir lo que vamos hacer. Si hay muertos o alteraciones en las vías es responsabilidad del presidente por no dar la cara”, aseguró Hermes Pete Vivas, consejero Mayor del CRIC.

Además, se refirieron sobre los señalamientos de posibles infiltraciones de disidencias de las Farc en la minga, lo que catalogaron como un interés de estigmatizar, señalar y justificar las masacres en los pueblos indígenas y campesinos.

Lea también: La Minga Indígena llegó a Cali y busca reunirse con el presidente Duque

“En todas las mingas siempre dicen que hay infiltrados que somos guerrilleros, pero no dan a conocer cuando hemos cogido a miembros del Ejército o policías que se infiltran entre las comunidades y a quienes entregamos sanos y salvos”, agregó Hermes Pete.

La minga indígena que se encuentra asentada en el Coliseo del Pueblo en Cali, podría tomar la decisión de desplazarse en las próximas horas a Bogotá para que sus peticiones sean escuchadas por el mandatario de los colombianos.

Cabe mencionar que lunes 12 de octubre llegaron a la capital vallecaucana más de siete mil indígenas del Cauca, para iniciar un proceso de diálogos con el Presidente de la República y reclamarle sobre las masacres y demás hechos de violencia en el país.