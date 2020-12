Limpió la ventana del bus del MIO con el tapabocas y luego se lo puso

Aunque el coronavirus en Colombia no da tregua, algunos ciudadanos aún no toman en serio la pandemia, no respetan las normas, el distanciamiento social y las nuevas condiciones impuestas para contener la covid-19. Y es que esa situación, que no ha sido fácil para nadie, parece ser complicada para las personas que viven en las zonas más calurosas del país.

A propósito del tema se viralizó en redes sociales un video de un ciudadano en Cali que, al interior de un bus del MIO, empezó a limpiar la ventana del asiento con un tapabocas, pero lo más impresionante es que al terminar de limpiar se lo puso nuevamente como si fuera un objeto multiusos.

Lea también: Adriana Lucía revela los pantallazos de las amenazas de muerte en su contra