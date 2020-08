"Llegaron preguntando nombres": se conocen más detalles de la masacre en Samaniego

Colombia está conmocionada por la masacre de nuevve jóvenes en Samaniego, Nariño, en la noche del sábado 15 de agosto cuando departían en una fiesta de cumpleaños y llegaron hombres armados abriendo fuego contra los asistentes.

En diálogo con La FM, Johana Benavides, hermana de Liam Benavides, una de las víctimas mortales en este hecho, relató lo que conoce de la masacre y que le contó uno de los sobrevivientes de este brutal ataque.

“Estaban en un cumpleaños de uno de sus amigos y dice que llegaron a la fiesta cuatro personas en moto, encapuchados con armas de largo alcance, preguntando por unas personas”, contó.

Los sujetos armados habrían hecho parar a todos los asistentes y comenzaron a dar los nombres de quienes estaban buscando, “dos personas de los que nombraron estaban ahí, que no se sabe qué problemas tendrían, pero como no dijeron quiénes eran los otros nombres empezaron a disparar sin compasión contra quienes estaban ahí”.

Comentó que una sobreviviente aseguró que uno de los encapuchados dio la orden de que mataran a todas las personas “que no dejaran a nadie vivo y un muchacho se hizo el muerto para que no lo mataran (…) había unos que estaban vivos y los remataron sin compasión y sin tener nada que ver”.

“Doy la cara por mi hermano Liam Benavides, tan joven y sin tener nada que ver con las guerras, era muy amiguero en Samaniego, reconocido como futbolista y no entiendo por qué estos grupos llegan y arrebatan la vida tan cruelmente”, lamentó la mujer.

Afirmó que desconoce si amigos de su hermano tenían nexos con grupos al margen de la ley, pero que al menos su hermano no. “Eran universitarios, no creo que tuvieran algo que ver, especialmente mi hermano, no se metía con nadie”.

Confirmó que su hermano era amigo de los que estaban en la fiesta. “Ese día llegó de jugar y estaba acostado cuando unos amigos lo buscaron y le dijeron que saliera. Él le dijo a papá que ya venía, que iba a una fiesta, mi papá le dio la bendición y se fue con dos amigos más y no volvió más”.