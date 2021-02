Llegó el pie de fuerza a Buenaventura, pero siguen los asesinatos: personero

El personero de Buenaventura (Valle), Edwin Patiño, dijo que aunque ya hay presencia de más de mil hombres de la fuerza pública en el puerto, siguen los asesinatos, desapariciones, desplazamientos y la violencia en la región.

En diálogo con RCN Radio, el funcionario señaló que la presencia de los uniformados no es suficiente para combatir la violencia en Buenaventura, mientras agregó que los ciudadanos piden inversión social y oportunidades para los jóvenes que están reclutando los grupos armados ilegales.

“Llevamos más de 500 familias desplazándose, recordando que la mayoría de ellas ya han sido desplazadas por otras situaciones violentas (…) los hombres de la fuerza pública hacen presencia y caminan por las calles, pero en un descuido asesinan a jóvenes”, dijo el personero.

De acuerdo con cifras oficiales, a la fecha se reportan 13 personas desaparecidas desde enero, pero según el personero podrían ser más de 18, ya que no hay denuncias formales por el miedo de la propia comunidad a las represalias de los grupos ilegales.

“Hay señoras que cuentan que a su hijo se lo llevaron, pero como generalmente tienen otros hijos pues no ponen la denuncia porque no quieren que les pase lo mismo. Entonces cuentan los hechos, pero no ponen la denuncia a la Fiscalía”, contó el funcionario, quien aprovechó para hacer un llamado a que las víctimas denuncien estos hechos.