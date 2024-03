Los pescados que más se consumen en Cali durante Semana Santa

Por temas religiosos, durante Semana Santa, especialmente jueves y viernes Santo y domingo de Resurrección, es tradición consumir pescado, por lo que al Colombia ser un país en su mayoría cristiano con todas sus vertientes, el consumo de este alimento aumenta en la Semana Mayor, especialmente porque hay personas que solo comen pescado en esta época.

Edgar López, vocero de los comerciantes de la Galería de Santa Elena, la plaza de mercado más grande de Cali, manifestó que hay inventario de productos de mar para todos los compradores para que se abastezcan con variedad de precios.

"Desde la plaza de mercado de Santa Elena, la principal despensa de alimento de los caleños, informamos que todos los productos de mar están en stock, tenemos bastante inventario en todos los puestos y negocios que hay en el sector. La tilapia Roja ha estado escasa por una mortandad que hubo en el Huila por los efectos del fenómeno del niño desde donde ingresa gran cantidad de este tipo de pescado, el kilo hasta el domingo estuvo en $16.000, me reportaron que el precio no subió por que en las empresas había buen stock para bastantes días", dijo el vocero.

De acuerdo con información de la principal despensa de la ciudad que regula los precios de los alimentos, estos son los pescados que más consumen los caleños en Semana Santa y su costo.

El bagre, está a $6.500 la libra; el bocachico, $6.250 la libra, la corvina, $6.250 la libra; la aguja, $3.000 la libra, la tilapia, $9.250 la libra, los mix de mariscos a $8.100 la libra, la basa a 5.000 pesos la libra, la pelada a $9.000 la libra y el camarón a $13.000 la libra.

Hay que mencionar que las autoridades adelantan labores de inspección y verificación de los productos de mar para evitar intoxicaciones.

Entre las recomendaciones están verificar que los pescados estén en buenas condiciones de refrigeración, que los productos empacados al vacío vengan con termosello completo y para el consumo del pescado fresco se recomienda revisar que la piel esté suave, que los ojos del pescado no estén hundidos, que no presente mal olor y sus escamas no tengan desprendimiento.