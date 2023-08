Madre de joven que murió al caer de un edificio en Chile pide ayuda para repatriar el cuerpo

"El mismo sábado, hablamos por videollamada. Ella me llamó, estaba contenta, sonrió, habló con los hermanos, con una tía mía. Ella le dijo a mi tía que estaba bien, y que estaba en proceso para que le permitieran ingresar el niño al jardín para que ella pudiera trabajar. Ella decía que quería trabajar para ayudarme a mí y a sus hermanitos", relató la madre.

Además, agregó que "no vi que ella estuviera aburrida, ella estaba bien. Yo le dije que en diciembre viajaba para ayudarle con el niño. Estábamos en ese proceso. Eso es lo extraño, si yo le dije que iba, no sé por qué no me esperó".

Pide ayuda

La familia de la joven pide ayuda del Gobierno local, departamental y nacional, para viajar a Chile a traer a su nieto y repatriar el cuerpo de su hija, "para brindarle cristiana sepultura".

"Estamos recogiendo fondos para poder viajar; me dicen que repatriar el cuerpo de mi hija cuesta $14 millones. Lo más importante es que yo pueda viajar para recuperar a mi nieto, de dos años. Le pido al gobierno y a las personas que me puedan ayudar a traer el cuerpo de mi niña y poderle brindar cristiana sepultura en su tierra", finalizó María Edith.