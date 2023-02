Madre de menor muerto durante cruce de disparos en Siloé señala a la Policía

La madre del joven Josué Quiñones Valdés, de 16 años de edad, que falleció tras recibir un impacto de bala en medio de un aparente cruce de disparos entre la Policía y presuntos delincuentes en el barrio Belén, entregó su versión de los hechos.

En medio del llanto, la mujer indicó que, al parecer, su hijo falleció a causa de un disparo por parte de uniformados de la Policía.

“Aparentemente fue un acto de la Policía lo que mató a mi hijo; le pegó un tiro en la espalda y le salió en el pecho. Él cayó al piso, pidió ayuda de los policía, ellos lo arrastraron y lo dejaron en otro lado”, Relató.

De igual manera, la mamá de la víctima dio detalles contradictorios a los entregados por el general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, y aseguró que Josué no fue trasladado en un vehículo oficial, sino por parte de la comunidad que salió a auxiliarlo.

“La gente del barrio salió a ayudármelo y ahí fue donde lo trasladan al centro de salud de Siloé. Allá llegó sin signos vitales”, añadió, comentando además que el joven se había graduado del colegio en el mes de diciembre y había recibido una beca para continuar sus estudios superiores.

Por otro lado, la madre de Josué precisó que las autoridades llegaron al puesto de salud, al parecer, a llevarse el cuerpo del joven

“(…) Estando en el centro de salud llegó una camioneta de la policía a llevarse el cuerpo de mi hijo, sin embargo, las personas que del barrio que estaban ahí no dejaron que se lo llevara. Un hombre y una mujer querían entrar y no los dejé, no sé por qué querían llevárselo, o qué evidencias querían borrar de mi hijo”, finalizó.

¿Qué dice la Policía?

Cabe resaltar que el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, aseguró que se abrió una investigación previa que permita esclarecer los hechos, además, aseguró que las autoridades caleñas están dispuestas a colaborar con la información necesaria para la indagación pertinente.

No obstante, el secretario de Seguridad de Cali, Jimmy Dranguet, precisó que además se evalúa si el joven murió por la bala de los uniformados o de los presuntos delincuentes.

“El protocolo nos dice que cuando hay miembros de la policía involucrados en estos actos, se entregan las armas para hacer el cotejo balístico para identificar cuál fue el proyectil que pudo haber impactado y causado la muerte del joven. Sin embrago, la investigación que hemos adelantado, nos indica que el menor fallece por el impacto de bala de ciudadanos delincuentes que estaban afectando a la Policía”, resaltó el funcionario.