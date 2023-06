Más de 100 mil conductores se quedarían sin renovar la licencia en Cali

En Cali, los conductores dejaron para última hora la renovación de las licencias de conducción y están copados los centros de reconocimiento de conductores y centros de diagnóstico automotor.

De acuerdo al Centro de Diagnóstico Automotor del Valle, se estima que hasta el momento, de las 250.000 licencias que estaban pendientes de renovación, se han tramitado solo 120.000.

Esta situación ha generado alerta en la ciudad, ya que sería el 50% de los conductores, los que no han renovado su licencia de conducción antes de la fecha límite que es el próximo 20 de junio, por lo que en municipios como Palmira y Candelaria, se presentan largas filas.

Jaime Cárdenas, gerente del centro de Diagnóstico Automotor del Valle, manifestó que la demora en los tiempos de atención para realizarse los exámenes médicos, sería uno de los impedimentos ya que la capacidad de los Centros de Reconocimiento de Conductores es limitada.

“El examen médico no lo hacemos nosotros, lo hacen los Centros de Reconocimiento de Conductores en Cali y en municipios cercanos, en todo el Valle pueden ser alrededor de unos 30 Centros de Reconocimiento, ellos tienen una capacidad ya definida y esa capacidad obviamente es un cuello de botella para nosotros poderles pedir las licencias que se requieren con esta demanda masiva. La gente dejó para última hora este tema y los Centros de Reconocimiento están colapsados, entonces por ejemplo si tienen una capacidad autorizada para 70 exámenes, no pueden hacer 71”, indicó Cárdenas.

Adíela Gómez, una de las personas afectadas, indica que en su caso no encontró citas para la realización de los exámenes.

“Yo tengo licencia para moto y he ido a sacar la cita para los exámenes y me dicen que hay cupo para agosto, creo que me quedaré dos meses sin mi moto, porque muchas personas estamos esperando el dinero de la prima para poder hacer todos esos pagos, por eso nos dejamos coger el tiempo”, expresó.

Entre tanto desde la Secretaría de Movilidad de Cali, dieron a conocer que no habrá más plazo para renovar las licencias de conducción vencidas en enero de 2022, por lo que desde el próximo 21 de junio, los conductores con licencia vencida serán multados y sus vehículos inmovilizados.

Sobre una posible extensión del plazo para la realización del trámite, ya que lo que se amplió fue la cobertura para que los conductores puedan ir a otros municipios a realizarse los exámenes médicos y completar su proceso en Cali.

"Básicamente, si usted toma el examen en Cali podrá tramitar su refrendación en la misma ciudad o en cualquiera de los municipios del Valle del Cauca. Ese es el plazo que extendió esa circular; no tiene nada que ver con el plazo que vence el 20 de junio de 2023 para hacer la refrendación de más de 4.600.000 licencias que se vencieron en 2022”, agregó el secretario de Movilidad de Cali, William Vallejo.

Las personas que transiten por la ciudad con el documento vencido, acarrearía con una infracción B02, que sería una multa de aproximadamente 300.000 pesos, y además, de la inmovilización del vehículo.