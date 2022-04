Más de 200 desplazados deja enfrentamientos entre grupos ilegales en Buenaventura

Por el temor de quedar en medio de las balas, más de 200 personas de la vereda San Isidro, en el Bajo Calima de la zona rural de Buenaventura, se desplazaron hasta el casco urbano.

El desplazamiento obedece a nuevos enfrentamientos entre integrantes del ELN y la autodefensas gaitanistas que se encuentran en una disputa por el control del territorio.

“Esta mañana nuevamente se volvieron a registran enfrentamientos lo que generó que muchas familias salieran de su territorio huyéndole al conflicto. Estas disputas se registran en el rio de la zona entre estos grupos ilegales que se quieren apoderar de este sector”, dijo monseñor Rubén Darío Jaramillo, Obispo de Buenaventura.

Le puede interesar: Entregaron más de mil palmas Arecas para este Domingo de Ramos en Cali

Así mismo, el Obispo dio a conocer la difícil situación humanitaria que están viviendo estas familias que han resultado afectadas.

“Los niños, adultos y demás personas llevaron en chivas y volquetas llenos de temor. Ellos no están en Buenaventura de turismo, les toco dejas sus casas, su ropa y todos sus enseres para no quedar en medio del fuego; hoy no tienen nada”, afirmó monseñor.

Le puede interesar: Crisis de seguridad en Chocó: Congresistas le piden a Duque que haga una intervención inmediata

Los desplazamientos en esta zona rural de Buenaventura se vienen registrando desde el mes de noviembre del año anterior, teniendo en cuenta que más de mil personas han salido de este territorio por la disputa de estos grupos al margen de la ley.

“Estamos pidiendo mayor intervención de las autoridades en la zona. Además de la atención oportuna a estas personas que hoy no tienen nada”, dijo el Obispo de Buenaventura.

Una vez llegaron estas familias desplazada al puerto, se activó una ruta por parte de la administración distrital para brindarles la atención necesaria.