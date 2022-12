Más de 220 personas se quedarían sin trabajo por liquidación de operador del MIO

A través de un comunicado, la Unión Metropolitana de Transportadores S.A. o Unimetro, concesionario operador del MIO en Cali, indicó que luego de una audiencia relacionada con el proceso de reorganización empresarial, la Superintendencia de Sociedades ordenó la apertura del proceso de liquidación judicial de la empresa.

“Se pierden más de 600 empleos que llegó a generar Unimetro, se pierde la esperanza para más de 445 accionistas que creyeron en la ciudad, en la Alcaldía y el MetroCali, se pierde la operación de 164 buses que mejoraría la prestación del servicio del MIO, como empresa debo decir que hicimos todo lo que está a nuestro alcance por mantener la operación, se hicieron capitalizaciones por parte de los accionistas año tras año, se firmaron 13 otrosíes buscando los acuerdos con el municipio y con Metrocali pero finalmente no podemos continuar”, señaló el representante legal de Unimetro, Néstor Trochez.

Cabe mencionar que, hace dos semanas, Unimetro anunció la terminación anticipada del Contrato de Concesión del MIO, con lo cual el sistema quedó con sólo tres operadores, y ad portas de una reestructuración.

La liquidación mantiene en incertidumbre a más de 220 trabajadores que se quedarán sin empleo, cabe mencionar muchos de ellos desde hace varios meses se encontraban en cese de actividades por el no pago de sus salarios y de la seguridad social.

“Hace cinco meses me tienen sin seguridad social y ya me diagnosticaron una patología médica, tengo tres vértebras hacía un lado de la columna y el ortopedista me diagnosticó artrosis, lo mismo me pasa en la rodilla izquierda también tengo artrosis y tengo pendiente una cirugía, me han estado mandando unas resonancias magnéticas y he perdido las citas porque la empresa no nos tiene con EPS y no he podido hacerme los procedimientos”, manifestó uno de los trabajadores.

Los trabajadores señalan que esta problemática viene desde hace más de 10 años.

“Estamos en la incertidumbre de qué va a pasar con nosotros, no sabemos si nos van a pagar lo que nos adeudan y lo que nos parece inaudito, es que la empresa desde el 2010 venga con esa misma problemática y le llegaron cualquier cantidad de recursos pero nunca salieron del problema siempre estuvieron así, aquí en esta operadora murieron varias personas por el incumplimiento del no pago de la seguridad social, lo curioso de todo es que siempre no la han descontado”, agregó otro trabajador.

Según Óscar Ortiz, presidente de Metrocali, entidad gestora del MIO, Metro Cali S.A. viene adoptando los mecanismos necesarios amparados en la normatividad vigente para salvaguardar la entidad y garantizar la prestación del servicio a los usuarios.