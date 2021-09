Más de 3.000 damnificados por creciente del Río Mira en Tumaco 

Más de 1.000 familias de la zona rural de Tumaco, en Nariño, se vieron afectadas por el aumento de las aguas del río Mira, tras registrarse el incremento de las lluvias en la zona del piedemonte costero del departamento.

La comunidad aseguró que este tipo de fenómenos se presentan periódicamente y cada vez que se incrementan las precipitaciones, por lo que le solicitaron a las autoridades locales y nacionales la formulación de un plan de acción que permita prevenir o alertar a las comunidades cuando la creciente se vaya a registrar.

El líder Comunal del Consejo Comunitario Bajo Mira y Frontera, Ronald Rodríguez, indicó que a raíz de las lluvias de los últimos días se presenta la inundación de varias fincas en distintas veredas dañando cultivos y llevándose animales de corral afectando a unas 1.000 familias con sus enseres.

“Está muy alto el nivel, se ha metido a las fincas a inundado a las casas y se ha llevado algunos animales, como siempre, pero desbordado no. Pero ya hemos informado a las autoridades para que se implemente un sistema de alertas tempranas para que mañana no se presente una catástrofe, para que después no vuelvan a decir lo lamentamos y dejen las cosas así”, explica Ronald Rodríguez.

El líder expresó que se calcula que son 1.000 familias las que se vieron afectadas, es decir más de 3.000 personas, pero además se registran daños en las vías de comunicación que ahora están convertidas en pequeños ríos que impiden que las personas salgan de allí y las ayudas humanitarias puedan llegar.

Por su parte, la Dirección de Gestión de Riesgo del Departamento aseguró que ya estaba al tanto de la situación.

“Ya se nos informó de la creciente del Río Mira, después de la caída de lluvias en la zona, estamos a la espera de conocer los censos de personas afectadas y el inventario de los daños para llevar las ayudas necesarias”, dijo Jader Gavera, coordinador de Gestión de Riesgo en Nariño.