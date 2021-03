Más de siete mil personas han sido vacunadas contra la covid-19 en Cali

La funcionaria también señaló que en la capital vallecaucana no se han identificado 'colados' en la inmunización y dio a conocer que la población que no quiere vacunarse está entre las edades de 40 a 60 años, a pesar que todavía no se encuentra priorizada.

"El ente rector en salud ha estado al frente de este proceso, verificando que las dosis sean debidamente aplicadas de acuerdo con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social", agregó la Secretaría de Salud Municipal.