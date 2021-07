Ante el juez 17 penal del circuito de Cali, la Fiscalía presentó un preacuerdo suscrito con Gabriel Alejando Bejarano, alias ‘El Mono’, quien fuera el presunto responsable de la masacre de cinco adolescentes en el barrio Llano Verde de la ciudad, así lo aseguró el abogado de los familiares de Álvaro José Caicedo, una de las víctimas.

Según el jurista, el ente acusador habría pactado una pena de 38 años de prisión pero tendría rebajas por estudio, trabajo y otros beneficios penitenciarios, por lo que al cumplir 20 años de prisión, estaría gozando de permisos.

"Esto es inaceptable, los familiares de los niños lo rechazaron y se sienten indignados. Bejarano dijo que él tenía información, habló de policías y de otras personas que estarían vinculadas a los hechos, pero la Fiscalía no obtuvo declaración de ese particular, por lo que no entendemos cómo la Fiscalía le fijó 12 meses por cada uno de cuatro de los cinco homicidios cometidos", manifestó el abogado.

Para los familiares esta situación es injusta puesto que Bejarano no ha colaborado con el esclarecimiento del crimen. En medio de la audiencia, los familiares expresaron su descontento y según el abogado, la Fiscalía le hará ajustes al preacuerdo.

"Nos manifestamos en contra del preacuerdo y la Fiscalía lo retiró y dijo que luego de los ajustes lo socializará con los familiares de las víctimas", puntualizó Montaña.

En medio de la audiencia se conoció que los otros dos acusados por la masacre, Yefferson Marcial Angulo y Juan Carlos Loaiza, mostraron interés en firmar un preacuerdo. El 11 de agosto se cumplirá un año de la masacre de Llano Verde.