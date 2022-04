Este 11 de abril se conmemoran 20 años de la toma de la Asamblea del Valle del Cauca en la que murieron tres personas y fueron secuestrados 12 diputados.

Cabe mencionar, que los políticos permanecieron en poder de la extinta guerrilla durante varios años y luego fueron asesinados 11 de ellos.

La primera víctima fatal de ese toma que sacudió al país fue el policía Carlos Alberto Cendales, quien para entonces tenía 27 años y prestaba seguridad en el recinto de la Asamblea departamental. El uniformado fue atacado cuando se percató de que las Farc pretendía cometer el secuestro.

En diálogo con RCN Mundo, Luz Marina Cendales, hermana del desaparecido uniformado, aseguró que luego de dos décadas de la tragedia que quebrantó para siempre a su familia, "el dolor por la muerte de mi hermano sigue intacto".

"Fuimos tres familias que en un comienzo estuvimos en el olvido, pero gracias a Dios y al apoyo que nos dieron todos los medios de comunicación en especial RCN, que se dio a la tarea de unirse a nosotros y no dejar que ellos quedaran relegados en un segundo plano... ha sido una época muy difícil y son 20 años que parece que no hubieran pasado, Eso está en nuestra memoria como si eso hubiera hubiera sido ayer", dijo.

Explicó que, "empiezan a aflorar sentimientos en el corazón como si todo hubiese ocurrido ayer. Los recuerdos vuelven y lo importante es que eso no se quede ahí y que no nos haga daño recordar estas tragedias, que no solo a nosotros sino a miles de colombianos les ocurrió y les sigue ocurriendo".

Cendales dijo que su hermano cumpliría 47 años si estuviera vivo y seguramente, hubiera ascendido en su carrera profesional en la Policía, donde siempre soñó estar.

"El 13 de mayo estaría cumpliendo 47 años, imagino que estaría jubilado, descansando al lado de su hija sacándola adelante, de pronto habría tenido más hijos (...)", señaló.

También dijo Carlos Alberto fue un hombre maravilloso que a sus cortos 27 años se había convertido en un referente de la rectitud y la pasión con la que miles de policías luchan cada día en Colombia.