Médico denuncia que fue amenazado de muerte en Cali

El médico general de la clínica Nueva en Cali, Alexander García, denunció que fue amenazado de muerte y que el responsable tiene todos los datos de él y su familia.

El profesional de la salud es el autor de un video viralizado en redes sociales en donde manifestó que fue víctima de amenazas de muerte.

Le puede interesar: Todo lo que debe saber sobre el pico y cédula en Cali

“Les permitimos la entrada a la Unidad de Cuidados Intensivos, sin embargo, no podían utilizar el teléfono dentro del cubículo y menos tomarse foto al cadáver, cuando les dijimos que eso no estaba permitido, estos familiares fueron soeces, me agredieron verbalmente pero les dije que iba a llamar a seguridad”, dijo el médico.

Acto seguido, los parientes de la persona fallecida lo amenazaron.

“Uno de los familiares me toma una foto, me pide mi nombre y me dice que me va a mandar a pelar, que la foto es para identificarme. Acto seguido empieza a hacer señas con su mano derecha llevándosela al cuello, haciendo alusión, me imagino a cómo se cometería el acto”, manifestó el profesional de la salud.

Alexander García asegura que, aunque ya tiene acompañamiento de las autoridades, este suceso demuestra cómo el personal de la salud está siendo víctima de agresiones que se han incrementado a causa de la pandemia del coronavirus.

“Es un acto totalmente reprochable. Nosotros sabemos cuándo una persona actúa desde el duelo, lo que no podemos permitir es que ese duelo se convierta en un acto de violencia”, agregó.



García asegura que los médicos no son los enemigos, sino que la desinformación por algunos medios de comunicación, sobretodo en época de la pandemia por el COVID-19 ha generado la agresión a los profesionales de la salud.

Le puede interesar: Aumentan los contagios del coronavirus en la cárcel de Cali

Cabe mencionar que desde tempranas horas de la mañana de este marte los trabajadores del hospital San Juan de Dios realizaron un plantón pacífico en solidaridad con el gremio de la salud.



Denunciaron que los funcionarios de esta rama son víctimas de agresiones y atropellos por parte de la comunidad y que las autoridades, ni la Policía o los entes gubernamentales les prestan la ayuda oportuna y necesaria.