Médicos que renunciaron en Cali, dicen estar "cansados de rogar el pago de sueldo"

El médico intensivista también señaló que "en octubre de 2020 empezaron a pagar un mes después de lo laborado y eso no es justo. Fue en ese momento cuando señalamos que se priorizaran a las personas que ganan un salario menor".

Agregó que, "en noviembre ya no había ni medicamentos y empezamos a ver que las farmacias no dispensaban porque no había pago. Actualmente, 24 de 28 camas de UCI no se pueden utilizar por falta de personal y de recursos e insumos".

De acuerdo con Sabala, las directivas del centro asistencial y Medivalle explican que el retraso se debe a la falta de pago por parte de las EPS que adeudan más de 6.000 millones de pesos.

"Medivalle dice que no tiene plata porque el hospital no le paga. Y el hospital dice que la gente no paga (...) Ellos señalan que los socios no tienen dinero, que no hay liquidez y que pidieron un préstamo pero se lo negaron".

En cuanto a la falta de medicamentos, Sabala señaló que "a nivel nacional hay insumos que están difíciles de conseguir. Sin embargo, hay falta de gestión y recursos para habilitar 28 camas con personal que permita darle al Valle del Cauca una mejor atención, para que los pacientes no tengan que esperar varias horas por una cama. Esto es gravísimo y por eso le pedimos al Gobierno que vigile y le exija a la empresa que pague".