Sierra dijo que debido a esta situación cuestiona las decisiones del estado hacia quienes residen en Cuba basados en el derecho a la igualdad de que ha habido otros colombianos en otros países que han solicitado dicho vuelo y se les ha aprobado, inclusive han sugerido financiar su propio vuelo.

“Volvimos a hacer la solicitud, diciendo que nosotros costeábamos el vuelo con la aerolínea Wingo, que nosotros nos hacíamos cargo de todo y desde allí no nos han respondido”, dijo Infante.

Le puede interesar: Apagón en Tumaco afecta a cerca de 100.000 personas

Los médicos aseguran que en comparación a los colombianos en otros países más lejanos, como en la India, Sri Lanka o Nepal, ellos no son víctimas de xenofobia ni racismo; sin embargo, la situación cada vez de complica más a causa de la COVID-19 y su calidad de inmigrantes.

“Sabemos que hay prioridades, pero acá en Cuba, a pesar de ser médicos hay compañeros que tienen enfermedades crónicas que necesitan devolverse, hay compañeros con familiares acá, hay menores de edad, hay un bebé de seis meses y adultos mayores”, comentó Infante.

Sierra agregó que, “Nosotros tenemos un seguro médico para casos de emergencias pero no nos cubre el sistema médico cubano por no ser nacionales de este país y no podemos tratar nuestras enfermedades crónicas”.

Los médicos en Cuba le piden al presidente, Iván Duque, que autorice el vuelo humanitario a Colombia. Además, aseguraron que ellos están inclusive dispuestos a sumarse a las filas de los profesionales de la salud que combaten la COVID-19 en Colombia.