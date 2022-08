Medida de aseguramiento contra excomandantes de Policía y del Goes, en Cali

Tras varios meses de investigación, un juez penal municipal de Cali impuso medida de aseguramiento, no privativa de la libertad, al excomandante de la Policía Metropolitana de Cali, Édgar Vega y contra el excomandante del Grupo de Operativos Especiales de Seguridad, (Goes), teniente Néstor Mancilla, quienes, según la Fiscalía, fallaron en el cumplimiento de su deber y fueron imputados por el delito de homicidio agravado.

Según el reporte oficial, el coronel Édgar Vega es señalado por la Fiscalía General de la Nación de no evitar que los uniformados, que estaban bajo su mando, accionaran sus armas.

De igual manera, el ente acusador entregó material probatorio para evidenciar la responsabilidad del excomandante del Goes, señalado de omisión al no evitar que miembros del Grupo de Operaciones Especiales de Seguridad también accionaran las armas de dotación.

Es de anotar que los oficiales no han sido removidos de su cargo, pero continuarán vinculados al proceso, con algunas restricciones como: no salir del país, no fugarse y reportarse periódicamente ante la Fiscalía General de la Nación.

Los oficiales de la Policía Nacional seguirán vinculados al proceso por su presunta participación en el homicidio de seis hombres, quienes, se encontraban en diferentes puntos de bloqueo, en el marco de las manifestaciones del año 2021.

Las víctimas

*Miguel Ángel Pinto de 28 años de edad, fue asesinado el 29 de abril del 2021, frente al Comando de Atención Inmediata (CAI) del barrio Villa del Sur.

*Edwin Villa de 39 años y Heinar Alexander Lasso, fueron ultimados el 30 abril del 2021, en el sector de Calipso.

*Harold Rodríguez Mellizo de 20 años; Kevin Agudelo de 22 años, y José Ambuila, fueron asesinados el 3 de mayo del año 2021 en medio de un operativo, mientras se encontraban en una velatón.