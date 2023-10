Menor murió por golpes que le dieron sus compañeros de colegio en Yumbo

Sorpresa y conmoción ha causado la muerte de un menor de 6 años de edad, quien desde el municipio de Yumbo llegó a una clínica en Cali con varios golpes en su cabeza, además de hematomas en sus brazos, los cuales había recibido por parte de otros menores de edad, cuando se encontraban jugando en una calle.

El caso fue dado a conocer por María Eugenia Morales, madre del menor, quien denunció que su hijo Juan David Morales, fue agredido el pasado 10 de octubre en cercanías de su vivienda en el barrio Panorama y tras el ataque, estuvo luchando por su vida varios días hasta que murió.

Según su relato, el pequeño habría sido atacado en su cabeza con palos, por lo que el niño quedó con graves lesiones que requirieron de una intervención quirúrgica para luego ser diagnosticado con muerte cerebral, situación que hizo que el jueves 19 de octubre falleciera.

“El día que sucedió todo estaba trabajando y cuando llegue de nuevo a la casa, encontré a mi niño golpeado, tenía moretones en su cuerpo y yo le hice remedios caseros, la verdad en un principio no me fijé en su cabecita, ya al día siguiente el niño se puso mal, empezó a vomitar, le salió un líquido verde por la nariz y sangre por la boca, por lo que me fui al hospital con él y allá me dijeron que lo debían trasladar a Cali porque estaba muy grave”, señaló María Eugenia.

Asegura que una vez en la clínica, le tomaron una tomografía y salió que el niño tenía múltiples hematomas en la cabeza. “Los médicos me dijeron que ya no se podía hacer nada y el 19 de octubre, me llamaron que fuera rápido y cuando llegué ya mi niño estaba envuelto en una sábana blanca, se había muerto”, agregó.

María Eugenia, recuerda a su pequeño como un niño callado, estudioso y juguetón. “Yo le pregunté a mi niño que quién le había hecho eso y él me respondió que los niños de al lado donde jugaba, que sus amigos y yo le pregunté que si estaba seguro porque los golpes eran demasiado grandes y él repetía que sí, que habían sido los niños con los que él jugaba. Él era un niño muy callado solo hablaba cuando uno le preguntaba cosas, la inocencia de él me lo mató por no hablar, porque yo creo que esta siendo sometido a episodios de bullying”, sostuvo.

Finalmente, la familia pide justicia para esclarecer este caso y así determinar el camino que debe seguir el proceso, al estar relacionados menores de edad.

“Yo le pido a las autoridades que investiguen bien este caso que se haga justicia, porque hasta donde sé en el grupo de los menores que le pegaron a mi hijo hay una adolescente de 14 años, el dolor que me causaron a mí nunca se va a terminar”, concluyó entre lágrimas.

Juan David deja a otros dos hermanos de 5 y 15 años de edad.