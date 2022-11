Mentiroso no soy, sino no me pararía aquí a mentir: el lapsus del secretario de Movilidad de Cali

Ante el hemiciclo del Concejo de Cali, el secretario de Movilidad distrital, William Vallejo, acudió a un debate de control político para responder sobre la contratación de 150 jóvenes como “promotores de convivencia vial” y si eran integrantes de la autodenominada 'primera línea', como los 40 que fueron contratados en meses anteriores.

El concejal por el Partido Conservador, Juan Martín Bravo, además de pedirle explicaciones al secretario por el contrato, le dijo: “aquí al Concejo no le venga a mentir”. El líder de la dependencia, un poco airado le respondió, pero tuvo un lapsus negando que fuese mentiroso, pero que mentía ante el Concejo.

"Contestándole al concejal: lo primero concejal Bravo, yo no soy mentiroso, a mí me da mucha pena con usted y yo le pido un poquito de respeto ¿listo? yo mentiroso no soy, sino no me pararía aquí a mentir ¿ok?", dijo el secretario de Movilidad.

Hasta al momento, el funcionario no se ha pronunciado sobre el lapsus que tuvo y respecto al cuestionamiento del contrato dijo que los 150 gestores de convivencia vial no son de 'primera línea', sino que son jóvenes entre los 18 y 28 años de edad que pertenecen al programa 'Todos y Todas a estudiar'.

Ejecución del contrato

En octubre del 2022, la Secretaría de Movilidad realizó el lanzamiento de 150 Promotores de Convivencia Vial, a cargo de promover el cuidado de la vida en la vía, la seguridad vial y la movilidad inteligente por medio de educación y cultura ciudadana.

Según la dependencia, los promotores fueron capacitados en un diplomado de 120 horas, liderado por Movilidad Distrital, con el apoyo de la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Cali y de la mano con el programa ‘Todas y Todos a Estudiar’, el colectivo ‘Vivo Mi Calle’, la Universidad del Valle, el semillero de mujeres de Univalle y el Instituto Popular de Cultura, entre otros organismos.