Metrocali (entidad gestora del MIO) advierte que podría entrar en liquidación este mes

Óscar Ortiz, presidente de Metrocali, entidad gestora del Sistema de Transporte Masivo (MIO), advirtió que podría ser liquidada el 10 de febrero.

El destino de la empresa, se daría por la deuda de $250 Mil millones que tiene con el concesionario Git Masivo, que en el año 2018, le ganó un pleito jurídico al distrito.

Según el funcionario, se ha buscado un acuerdo de pago con el operador, pero no se ha logrado.

“Las partes GIT masivo, Metrocali y el promotor de la ley 550, nos hemos venido reuniendo para explorar alternativas y poder firmar un acuerdo sobre la base de la tarifa del usuario, tenemos el 7% y de ahí se tiene que originar un plan de pagos. Hemos solicitado 3 años de plazo para pagar esta deuda y si las partes no se ponen de acuerdo, Metrocali entraría en liquidación”, explicó Óscar Ortiz.

Sin embargo, el directivo dijo que si se llegase a liquidar Metrocali, que hoy está en Ley de Insolvencia, el MIO continuaría operando, a través de un gerente interventor que asumiría el manejo de la entidad, la operación del sistema y los contratos vigentes.

“De no concretarse ningún pacto antes de esa fecha del 10 de febrero, al demostrar que Metrocali no tiene los recursos para responder por esa obligación y no suscribir acuerdos de pago, se entraría en un proceso de liquidación. El Gobierno nacional debería asignar un gerente liquidador, y la nueva figura legal asumiría el manejo de la entidad, la operación del sistema y los contratos vigentes", agregó.



En la actualidad son aproximadamente 550 vehículos de este sistema los que se movilizan al día por las calles de Cali; pero deberían de estar en circulación, cerca de 900 buses.

Se está a la espera que en el Concejo de Cali, se abra la ponencia para el segundo debate del proyecto 108, que brinda herramientas para conseguir recursos para salvar al MIO.