Michel González, joven asesinada en Cali: así fue su último adiós por familiares y amigos

Cientos de personas arribaron al cementerio Parque Memorial La Ermita, ubicado en el municipio de Yumbo (Valle) para acompañar el entierro de la niña Michell Daihana que fue asesinada y descuartizada en Cali, el día de las velitas.

En medio de las exequias, la madre de Michell expresó su odio por el asesino de su hija y desmintió algunas versiones que indicaban que ella había estado ausente en la vida de la menor de 15 años de edad.

"Yo odio a ese maldito. Porqué le hizo eso a mi hija ¡Maldito! ¡Dahiana... Dahiana! Yo siempre he estado presente en la vida de mi hija, no sé por qué dicen lo que no es", expresaba la madre de la menor.

Con camisetas blancas, bombas, carteles y con el cántico "justicia", familiares, amigos y cientos de caleños exigieron a las autoridades capturar al hombre que asesinó y desmembró a la menor.

Por otro lado, una amiga de Michell precisó que el día del crimen, la menor había quedado en salir con sus amigos a prender velitas, cita a la que nunca asistió.

"El día que pasó todo, teníamos muchos amigos en común y habíamos quedados en vernos. Ella dijo que iba a comprar algo. Luego ella nos dijo que si algo nos veíamos para prender velitas, luego el papá comenzó a buscarla y me preguntaron si había visto y le dije que no", dijo la amiga entre lágrimas.

La coordinadora del colegio donde estudiaba la menor describió a Michell como una niña tranquila y estudiosa.

"Michell era una niña tranquila, calmada, no tenía problemas de comportamiento, había pasado nítida el grado octavo. (…) Consideramos que la población juvenil e infantil está siendo víctima de una locura total. Estamos muy conmocionados con esto, se sale de cualquier proporción o pensamiento", comentó el directivo.

Sobre el homenaje que el colegio le realizará a la menor, la coordinadora precisó que en los grados de primaria y bachillerato se realizará un minuto de silencio, sin embargo, aseveró que la hermana mayor de Michell se gradúa este jueves.

"Estamos a finales del año lectivo, lo que se ha dictaminado es que mañana (martes) en los grados de primaria y el jueves en la ceremonia de grado once se realizará el minuto de silencio. Se mandó a hacer un pendón que estará colgado en el colegio como homenaje póstumo", agregó la coordinadora.

Cabe resaltar que familiares de la menor, aseguraron que ella era amante al arte y tenía planeado terminar su bachillerato y estudiar medicina.