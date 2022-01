Miembro de partido político en el Valle del Cauca denuncia agresiones y amenazas

La violencia comienza a afectar las campañas electorales en el Valle del Cauca. Situaciones de agresión y amenazas son los hechos más denunciados por candidatos e integrantes de partidos ante las autoridades en la región.

El caso más reciente es el de César González, un empresario de las comunicaciones, quien apoya al Pacto Histórico con miras a las elecciones legislativas. El integrante de este movimiento denunció que fue atacado por desconocidos luego de haber participado en un evento político del partido en Candelaria, al suroriente del departamento.

Los hechos sucedieron en la vía que conduce a Palmira, cuando se movilizaba en su motocicleta y dos hombres, también motorizados, lo hicieron colisionar contra el pavimento y caer del vehículo.

"Cuando reaccioné, aún tirado a la orilla de la carretera, para mi sorpresa los tipos me tenían encañonado, a lo que les dije: “Por favor no me maten, llévense la plata y mis cosas pero no me hagan daño, tengo una familia, se los ruego, llévense todo”, contó González.

Relató que los tipos, "de manera inmediata, me pegaron una patada en el estómago y me gritaron estas palabras: 'Que plata ni que hijuep... (...) Petrista malparido (sic), te vas es a morir pero primero te ponemos comer tierra y matamos toda tu familia sí seguís apoyando esos guerrilleros hijuep... (...) Ojala no te volvamos a ver'".

Este caso fue puesto en conocimiento de las autoridades y se suma a la denuncia instaurada ante la Fiscalía por parte de la propietaria de la sede del Pacto Histórico en Cali, quien aseguró recibir llamadas y amenazas por haber arrendado este inmueble al movimiento.

Cabe mencionar que el pasado fin de semana, la senadora y candidata María Fernanda Cabal denunció vandalismo en contra de su sede política en Cali.