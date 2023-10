MinTrabajo le ofreció ayuda a joven que se indignó por paso de motociclistas en ciclorruta de Cali

En la mañana del pasado martes 10 de octubre se conoció un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales, en el que un joven aparecía totalmente indignado en su bicicleta por el constante paso de motociclistas en una ciclorruta de la capital del Valle del Cauca.

“Esta es la ciclovía, me voy a quedar aquí parado; aquí no deben andar motos, el que quiera que se devuelva papi, no me voy a mover, estoy aborrecido. Papi, ciclovía, nada de motos. Ustedes le tiran la moto encima de uno; paramos el tráfico y que vengan los tombos entonces”, indicó.

Luego se conoció que el joven, que fue identificado como Andrés Tejedor, más conocido como 'Ostin', se encontraba “aborrecido y ofendido” luego de ser despedido injustamente de su trabajo.

Puede leer: Video: ciudadano se enfrenta a moteros que invaden la ciclorruta

Seguidamente, 'Ostin' publicó otro video en su cuenta de TikTok, en el que explicó lo que le había sucedido horas antes y las razones por las que estaba alterado.

“Hoy no ando en cicla porque estoy en una vuelta. Tengo que ir a la oficina de trabajo a que me revisen unos papeles, porque ayer tuve un accidente laboral. Por eso estaba ofendido y aborrecido.”, indicó el joven.

El joven aseguró que acudió a urgencias, pero lo primero que le informaron era que no tenía servicio de salud, pues según denuncia, su empresa no lo había afiliado a ninguna EPS.

También lea: Candidatos a la Alcaldía de Cali hablan de sus alianzas y desmienten rumores

“Tuve un accidente laboral y fui a la EPS y resulta que no estaba afiliado a ninguna EPS.”, afirmó 'Ostin'.

Pero según el joven , su mala suerte no terminó ahí, porque dio a conocer que luego de ser atendido le dieron una incapacidad, cuya noticia no le cayó bien a su jefe, quien decidió despedirlo inmediatamente sin justa causa.

“Entonces, voy para la oficina de trabajo a presentar los papeles que me enviaron, porque me dieron 5 días de incapacidad y el jefe me echó, me dijo que fuera hoy por la liquidación, que no me iba a dar más trabajo porque no le sirve una persona incapacitada.”, Aseguró Andrés Tejedor.

Le puede interesar: Capturan de nuevo a 'El Alacrán', excapo del Cartel de Cali

Luego de conocer el hecho, el viceministro de Relaciones Laborales e Inspección del Ministerio del Trabajo, Edwin Palma Egea, publicó un mensaje a través de su cuenta X (anteriormente Twitter) en el que invitó al joven a acercarse a las oficinas de la entidad para que fuera asesorado por la conducta de su empleador.

“En nuestras oficinas de @MintrabajoCol debe ser atendido, asesorado y la conducta del empleador debe ser investigada. Sin perjuicio de las acciones judiciales que puede emprender el trabajador. Es la historia de miles de trabajadores que en ocasiones no reclaman por desconocer sus derechos. Nuestra obligación constitucional y legal es protegerle”.