Minvivienda inicia cierre de botadero de basura a cielo abierto en Quibdó

El Ministerio de Vivienda anunció el cierre técnico del botadero de basura a cielo abierto en Quibdó, Chocó, una región que actualmente no dispone de manera adecuada los residuos.

En diálogo con RCN Radio, José Luis Acero, viceministro de Aguas, explicó que a partir de la fecha comienza el cierre técnico de este botadero y también la construcción de una celda de contingencia, una alternativa para disponer de la mejor manera los residuos comparado con dicho botadero.

Explicó el Viceministro que esta celda de contingencia es una obra que se entregaría en agosto de 2021, con una vida útil de cuatro años, mientras en ese tiempo se estructura la construcción de un relleno sanitario que beneficie, no solo a Quibdó, sino a unos diez municipios de Chocó.

La celda de contingencia tiene la capacidad para durar cuatro años. Cuesta cerca de 12 mil millones de pesos, recursos financiados 100% por la Nación.

"En paralelo, este año, iniciaremos con la Gobernación de Chocó, la consultoría para que nos digan dónde debe estar el relleno sanitario. El objetivo es que este relleno sea regional y beneficie a unos diez municipios del departamento", indicó.

Afirmó que el cierre técnico del botadero de basura a cielo abierto en Quibdó, que recibe diariamente cerca de toneladas de residuos, tardará cuatro años.

"El cierre botadero no significa que se haga un día para otro. No se puede porque el manejo de los residuos debe ser muy cuidadoso porque puede ocasionar una emergencia sanitaria en la ciudad. El cierre debe hacerse de manera progresiva, optimizando el espacio. Tiene que entrar maquinaria para compactar la basura, controlar los lixiviados. Se debe hacer con mucho cuidado para no generar, por ejemplo, derrumes de basura", dijo.