Mis secuestradores se equivocaron de persona: mujer liberada en Florida, Valle

Tras su liberación, María Elena Rengifo, esposa de docente Víctor Manuel Ramírez, reveló detalles de lo que vivió durante los once días que estuvo secuestrada en el departamento del Cauca.

La mujer, oriunda del municipio de Florida, en el sur del Valle, aseguró que nunca sufrió malos tratos por parte de sus captores, incluso, señaló que eran hospitalarios y que todos los días le ofrecían las tres comidas del día.

“En ningún momento recibí un mal trato, me atendieron bien, fueron hospitalarios, me daban las tres comidas y me daban café. Pero, con todo el respeto les decía, -no quiero-, no porque no quisiera comer, sino porque no me provocaba. La mayor parte del tiempo, tomaba café con agua”, relató

De igual manera, precisó que, después de once días de secuestro, los captores, la transportaron hacia la vereda Guatemala, del municipio de Miranda (Cauca), donde había sido retenida el pasado 11 de agosto y la dejaron libre mientras le pidieron disculpas y le indicaron que se habían equivocado de persona.

“Ellos me dejaron libre, me pidieron disculpas y me indicaron que se habían equivocado de persona. También me dijeron que no me iba a pasar nada, en ese momento me fui caminando”, añadió.

Cabe resaltar que mientras la comunidad de Florida, docentes de Valle, familiares y amigos marcharon el viernes 19 de agosto en el municipio de Florida, para clamar por la liberación de María Elena Rengifo, ella resaltó que siempre estuvo incomunicada, y que se enteró de la solidaridad de su pueblo, minutos después de haber llegado a su hogar.

“No tenía comunicación alguna, cuando llegué a mi casa conocí lo que hizo mi pueblo, me quedé sorprendida al ver la solidaridad conmigo, mi esposo y mi familia (…) Agradezco a Dios, a mi familia, a mi pueblo y a todos por el apoyo. La gloria es para Dios”, manifestó entre lágrimas.

Es de anotar que, por la liberación de la mujer, los secuestradores exigían la suma de 500 millones de pesos; sin embargo, tanto ella como su esposo, el profesor Víctor Ramírez, aseguraron que no dieron ni un peso.