Modelo caleña de 22 años lleva 50 días desaparecida

Los familiares de la modelo Natalia Buitrago, que lleva desaparecida 50 días, piden a las autoridades que avancen en la búsqueda de la joven de 22 años de edad.

Lo último que se sabe de la ciudadana caleña, radicada desde hace varios meses en Dosquebradas, Risaralda, es que el pasado 17 de agosto le escribió a su mamá, Claribeth Moreno, para informarle que estaba con un grupo de amigas en Cartagena y luego se iba para las Islas del Rosario en el Caribe.

Antes de la desaparición, Natalia le envió a un allegado fotos de lugares turísticos de Cartagena, lo que comprueba que si viajó a esta ciudad.

“Su día de cumpleaños que fue el 12 de agosto me comentó que se iba para Cartagena, a los cinco días me informó que se iba para Islas de Rosario y el 18 de agosto me escribió que iba de salida al paseo, fue el último día que tuvimos contacto”, aseguró la mamá de Natalia.

Pasaron las horas y no había noticias del paradero de la joven modelo, además, sus familiares tampoco tienen información de las personas con que viajó a Cartagena



“Viajé a Dosquebradas y la pareja de mi hija no nos ha brindado información, se consiguió un abogado y nos dicen que no está en el país”, dijo Claribeth Moreno.

La mamá de la joven también estuvo en Cartagena e inició una búsqueda por toda la ciudad pero no pudo conseguir ningún tipo de información. “Las autoridades dicen que no la buscan en Cartagena porque dicen que no hay evidencia que ella estuvo en ese lugar, solo espero que mi hija vuelva sana y salva”, señaló.



Para los familiares de la modelo, este es un caso muy extraño que necesita ser esclarecido, además porque temen que Natalia esté en peligro.