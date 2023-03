Según relataron algunos familiares de internos en ese lugar, los motines habrían iniciado debido al descontento de los presos por recibir comida descompuesta, además del hacinamiento.

“Ustedes deben comprender y entender el desespero de los familiares porque a los que se encuentran allá adentro les están dando comida descompuesta y, en muchas ocasiones, no nos permiten dejarles los alimentos. Eso sí, no puedo decir que me hayan cobrado por dejar ingresar la comida, como dicen otras madres de familia”, dijo la madre de un interno al diario El País.

Ante la fuga, el general Daniel Gualdrón, comandante de la Policía Metropolitana de Cali, explicó que los internos dañaron la malla y, al parecer, realizaron una escalera humana para escapar por el techo.

Asimismo, precisó que solo falta capturar cinco internos de los 20 que se fugaron: "Hemos recapturado de 15 a 20, de los que hemos encontramos en los techos, en las casas vecinas, a dos o tres cuadras, otros se han estado entregando y se están poniendo a disposición. Estamos realizando el conteo para saber si hubo fugados".

Le puede interesar: Capturan en Ecuador a hombre que asesinó a una niña en Cali

Finalmente, las autoridades indicaron que en el centro de detención se encuentran personas privadas de la libertad por delitos como hurto, homicidio, secuestro, narcotráfico, mientras se hace el respectivo trámite de trasladado a establecimientos carcelarios.

Otras noticias

¿Quién era La "Pola"?