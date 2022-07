Motociclistas inician protesta tras presentar problemas para adquirir el SOAT en Cali

"Es una problemática que viene desde hace cuatro meses que no nos venden el SOAT, siempre hay una excusa al principio que estaba caída la plataforma y ahora ya no nos responden y no nos quieren vender el SOAT, hay que tener rosca para uno poder adquirirlo porque en uno de los sitios donde lo venden son filas inmensas y solo dan máximo 50 fichas”, indicó uno de los manifestantes.

La Asociación de Moteros de Cali atribuyen el hecho a que ya no se paga comisión por la venta de este seguro a los proveedores, y que solo hay tres lugares en Cali donde se puede comprar, pero están colapsados y cuando se consiguen su valor puede superar los $600 mil.

"Yo conseguí el mío esta semana apenas, me costó $600.000. Cómo es posible que ahora toque pagar 60 mil pesos extras al SOAT por un aparente cupo. Desde mitad de año las páginas que vendían el documento están caídas. Lo peor de todo es que si un guarda de tránsito lo para a uno, no tienen compasión, e incluso, dicen, que es mejor no sacar la moto para evitar un comparendo, pero entonces en qué nos movilizamos, señaló Paola Sánchez, líder de la Asociación de Moteros de Cali.

Lea también: Proyecto de ley busca que niños y adolescentes puedan acceder a la eutanasia

Sura, en el norte, y la oficina de Seguros del Estado en Centenario, son algunos de los pocos sitios donde se puede adquirir el documento.