Motociclistas protestarán esta noche por problemática SOAT en Cali

Este miércoles a las 7:00 pm, en el Parque de las Banderas al sur de Cali, se concentrarán los motociclistas de la ciudad para unirse a la protesta nacional ante las problemáticas relacionadas con el SOAT.

Los manifestantes ya venían denunciando inconvenientes a la hora de adquirir el seguro obligatorio, situación que al parecer se había mitigado con unos compromisos con el Gobierno y las aseguradoras, sin embargo, según los moteros la problemática permanece.

"La verdad, nosotros no creemos en eso. Ellos se han pronunciado muchas veces y han prometido cosas que no han cumplido. Nosotros queremos realidades, no pañitos de agua tibia", manifestó Paola Sánchez, líder de la Asociación de Clubes Moteros de Cali.

La protesta por parte de los motociclistas se realizará a pesar de los anuncios del Gobierno nacional sobre la rebaja del 50 % en el precio del SOAT para motos de bajo cilindraje, de menos de 150 c.c., autos, taxis y microbuses urbanos.

La vocera de los motociclistas en Cali dijo que mientras que no esté firmado por el presidente, la reducción del valor del seguro, no existe para ellos.

Agregó que la medida es un poco injusta debido a que debería ser para todas las motos y no solo las de bajo cilindraje.

"Son la mayoría domiciliarios o personas que con mucho esfuerzo han comprado las motos, pero es que no es solamente las de 150, hay otras motos que entran también como bajo cilindraje, pero pasan después de los 150. Además, no debería ser así, deberían de ser todas las motos. Porque igual todos pagamos. Además, las motos en las que el cilindraje es más alto el SOAT es costosísimo", puntualizó Sánchez.