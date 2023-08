Mujer abraza a policía que recuperó la moto que le acababan de robar: no aguantó las lágrimas

En redes sociales es común encontrar todo tipo de videos, desde avistamiento de especies, retos virales, bailes, datos curiosos, ladrones capturados y también denuncias ciudadanas.

En la mayoría de videos de denuncias, las personas muestran usualmente uniformados de la policía que no cumplen bien su labor o ejercen abuso de poder, lo cual genera bastante indignación entre los internautas que viralizan rápidamente este tipo de contenidos.

No obstante, también se presentan casos en los que ciudadanos agradecidos graban buenas acciones de los miembros de la fuerza pública, lo que evidencia que también hay uniformados que ejercen su labor con compromiso y pasión por ayudar a la ciudadanía.

Precisamente, durante el fin de semana se viralizó el caso de un joven patrullero de la Policía que logró recuperar la moto robada de una mujer en la ciudad de Palmira.

El mismo uniformado fue el encargado de compartir los momentos en sus redes sociales. En la grabación se ve que la mujer está muy afectada y preocupada acompañada de su hija, dado que le acababan de robar su moto.

Sin embargo, a los pocos momentos se ve que comienza a acercarse el uniformado de la Policía, identificado como Gustavo Tasma, con la moto que le acababan de robar.

Al detenerse, la mujer no puede aguantar el llanto y abraza al policía mientras llora de la alegría y el alivio de poder tener su motocicleta de regreso.

"Esa alegría que le da cuando vio que le recuperamos su moto que habían hurtado minutos antes", escribió el joven patrullero al compartir el video.

La publicación ya cuenta con más de 13.000 me gusta y muchos internautas han destacado la labor del uniformado: "Como este son miles los casos buenos qué no son publicados", "Y como no llorar con el sacrificio que uno consigue sus cositas para que venga otro y sin reparo alguno se las lleve llora cualquiera", son solo algunos de los comentarios.

El conmovedor video