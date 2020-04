Mujer de 46 años es la primera víctima mortal del coronavirus en el Chocó

Investigación disciplinaria

El gobernador del Chocó, Ariel Palacios, dijo que es respetuoso de las decisiones de la Procuraduría, pero no comparte la suspensión de su cargo de manera preventiva por tres meses. La investigación del ente de control está relaciona con la supuesta falta disciplinaria que se habría cometido en un contrato con el Fondo Chocó Saludable, por 2 mil millones de pesos.

"Uno tiene que acatar esas decisiones, no las comparto, pero bueno, tengo que acatarla. Yo creo que hay otros medios para uno demostrar su inocencia (...). El contrato nunca se ha ejecutado, nunca. El contrato, inclusive, como un acuerdo no se suscribió, porque estábamos en esos trámites. Yo no soy abogado, soy contador", señaló el mandatario departamental.