Mujer fue asesinada dentro de su vivienda en la ladera de Cali

Un nuevo caso de feminicidio se habría presentado en Cali, esta vez la víctima fue una joven de 22 años de edad, quién habría sido asesinada por su pareja sentimental.

El hecho ocurrió en el barrio Terron Colorado, zona de ladera de Cali, donde los habitantes se encuentran consternados, por la forma en que habría muerto Catalina Agudelo, como fue identificada.

La víctima, fue encontrada sin vida en su vivienda con una gran herida en su cabeza y de acuerdo con lo manifestado por sus familiares, su mamá al no lograr comunicarse con ella, legó hasta la casa donde vivía con su pareja y la encontró muerta.

“Fuimos a revisar la casa y la encontramos a ella tirada en la cama, estaba golpeada de manera brusca y tenía una gran herida en la cabeza como si la hubiera golpeado con un objeto contundente, entonces estaba con mucha sangre y creemos que se desangró, también tenía moretones en el cuello, al parecer la golpeó y luego la asfixió”, explicó Vanessa Tapasco, prima de la víctima.

Hasta el momento el principal sospechoso es su pareja sentimental ya que una vez le dijeron lo sucedido, comenzó a negar que él tuviera algo que ver.

"Cuando él llegó, ni siquiera nadie le había preguntado nada y ya venía con las manos arriba diciendo 'yo no hice nada', cuando supuestamente, si no estaba en la casa, no debería saber lo que estaba sucediendo. Llegó diciendo que no tenía la culpa, se le notaba muy asustado", agregó la familiar.

Esta acción, causó la furia de la comunidad quien lo agredió propinándole varios golpes. Pese a que la Policía llegó, la multitud arremetió contra los uniformados.

“Cuándo la Policía llegó a proteger la integridad del sujeto es agredida por la comunidad y desafortunadamente un vehículo institucional es averiado. El capturado fue presentado ante un fiscal y se está con toda la capacidad investigativa se adelanta el proceso para esclarecer que fue lo que pasó”, manifestó el coronel Carlos Oviedo, comandante de la Policía Metropolitana.

La comunidad con globos, carteles y camisas blancas ha realizado dos velatones, en donde exigen que este caso no quede impune.