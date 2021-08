Conmocionados se encuentran no solamente los habitantes de Ibagué sino también del municipio de Palmira en el Valle del Cauca, de donde era la mujer de 28 años de edad que en la mañana de este sábado, se lanzó supuestamente del puente La Variante con su hijo de cinco años.

Valeria Suarez, hermana de María Alejandra Suárez, como fue identificada la joven, dio a conocer que sus familiares la habían reportado como desaparecida desde la tarde del viernes 6 de agosto, pues tras recoger al niño en la casa de su mamá no se volvió a saber nada de ella.

“Habíamos quedado de salir a comer en la noche y la empezamos a llamar al teléfono no contestaban, fuimos hasta el apartamento de ella y pues no estaban, todas las pertenencias estaban ahí y por eso empezamos a ir a los hospitales mi mamá y yo para buscarla, fuimos a la fiscalía, hasta que mi mamá le dio por ir a la terminal y en la empresa de buses Velotax el señor que estaba ahí, después de ver las fotos que le mostramos nos dijo que él le había vendido un pasaje el viernes a las 3 de la tarde para Cajamarca”, indicó.

Valeria agregó que se puso en contacto con conocidos que tenía en Ibagué, hasta que las alertaron de la noticia que circulaba. “Un amigo que vive allá me envió un link de una noticia donde decía que una mujer se había lanzado con su hijo desde un puente, yo no podía creerlo hasta no ver que eran ellos”.

Pese a que los móviles que rodean esta tragedia en un principio habían estado relacionados con problemas económicos, que podría haber sido la causa para que la mujer tomara dicha decisión, su hermana desmintió dicha versión e indicó que Alejandra no presentaba ningún tipo de problema y que el padre del menor tampoco vivía en Cajamarca a donde ella había señalado que se dirigía.

“Ella nunca mostró síntomas de depresión, no estaba mal económicamente, no estaba pasando por un problema amoroso porque no tenía pareja y tampoco en ningún momento mostró actitudes de una persona suicida, estamos sorprendidos porque no tenemos idea porque lo hizo, ya que no dejó una carta, nada”, señaló.

Valeria a través de los micrófonos de RCN Radio, hizo un llamado al Gobierno Nacional para que dicho puente sea intervenido para que tenga seguridad y evitar que episodios como este se repitan desde este lugar conocido también como el puente de la vida.

“Cuantas personas más tendrán que morir para que el gobierno atienda la problemática que presenta este puente y tomen medidas, hay un historial muy grande de estos casos, cómo es posible que aún no le hayan hecho una infraestructura segura y ese puente tenga sólo cinco barandas que le dan en el pecho a la gente, solo hay un aviso que dice “Dios te ama”, ese letrero que va a prevenir y evitar que una persona se tire desde ahí”, enfatizó.

Familiares y amigos en medio de la conmoción que ha causado este hecho, esperan que el cuerpo de María Alejandra a quien recordarán como una mujer risueña y alegre, junto con el de su hijo, lleguen a Palmira de donde eran oriundos, para darles cristiana sepultura.