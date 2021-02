Mujer que sobrevivió con su bebé a accidente de lanchas en Tumaco contó su experiencia

Una joven que logró sobrevivir al hundimiento de dos lanchas en el océano Pacífico, cuando se movilizaban desde la bahía de Tumaco hacia San José del Guayabo a una fiesta de 15 años, entregó su dramático relato.

La mujer identificada como Jenny Rodríguez, era ocupante de una de las dos embarcaciones que zozobró en mitad del mar, aparentemente producto de las fuertes olas de la zona que terminaron por hundir las lanchas pese al esfuerzo de las personas de sacar el agua de estas.

Lea también: En lo que va del 2021 se han registrado diez masacres en Colombia: Indepaz

Al caer todos al agua cada uno intentaba luchar por su vida, Jenny tenía que pensar no solo en ella sino en su pequeño de dos años que llevaba en brazos.

“Las olas eran tan fuertes que a lo que venían nos tapaban y nos alejaban más”, comentó en entrevista con Noticias RCN.

En medio de su miedo y los gritos de los demás, la mujer tomó a su bebé y lo levantó mientras nadaba hacia una caneca que encontró y que terminó siendo la que les salvó la vida. “Yo decía Dios mío ayúdame porque mi hijo estaba ya como para ahogarse (…) Me agarré de una caneca, ahí lo monté y pude ir nadando”, contó.

Fueron tres horas en que Jenny luchó con su pequeño por sobrevivir mientras a su alrededor algunos de sus amigos se ahogaron.

Le puede interesar: Daniel Calderón y Pipe Calderón se contagiaron de covid-19

Las autoridades reportaron que lograron rescatar con vida a más de 30 personas, pero otras 14 no lograron sobrevivir, siete de ellas eran menores de edad.

Vea también: Daniel Calderón y Pipe Calderón tienen coronavirus y responden a críticas

#EnDesarrollo En la Bahía Interna de Tumaco, seguimos trabajando de forma incesante, de la mano con la Fuerza Pública y las Autoridades Civiles, en las labores de búsqueda de las personas que se encuentran desaparecidas, luego de presentarse el naufragio de dos embarcaciones. pic.twitter.com/neC1qyrSkI — Armada de Colombia (@ArmadaColombia) January 31, 2021

Según declaraciones que entregó a La FM el contralmirante Francisco Cubides Granados, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico, estas embarcaciones no tenían registro y eran artesanales. No se explican desde dónde zarparon con esa cantidad de personas y presumen que no contaban con las medidas de seguridad que exigen las autoridades como chalecos salvavidas, botiquín, remo ni radio.