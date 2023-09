Mujeres drogan y roban a extranjero que contactaron a través de app de citas en Cali

No cesan los hechos de inseguridad en la capital del Valle del Cauca, en esta oportunidad un hombre de origen asiático fue víctima de una mujer a la que conoció en una aplicación de citas y quien, junto a una supuesta prima, robó su apartamento y le desocupó la cuenta bancaria.

Según el relato de la víctima, todo empezó cuando invitó a salir a una mujer que había conocido a través de una aplicación para encontrar pareja.

“Me dice, puedo llegar con mi prima no quiero dejarla sola. A lo que le respondí, bueno que venga, íbamos a cenar dos personas. Pero ella dice no, nosotras queremos comida de otro país, no colombiana, vamos a su apartamento’”.

Después de comer, las dos mujeres le sugirieron al hombre realizar una compra a domicilio y sacar su tarjeta débito para pagar, desde ahí el turista no recuerda lo que sucedido posteriormente.

De acuerdo con información suministrada por el extranjero, fue una amiga quien lo encontró inconsciente en su apartamento “porque yo no contestaba el teléfono celular”.

El hombre dio a conocer que luego de ser llevado de urgencia a un centro asistencial y perder la memoria por tres días, se enteró que las mujeres habían robado en su apartamento y le habían desocupado la cuenta bancaria.

Posteriormente, al revisar los videos de cámaras de seguridad del edificio en el que alquiló su apartamento, el hombre evidenció cómo las mujeres abandonaron su apartamento con dos maletines en los que llevaban sus objetos de valor.

Adicionalmente, se enteró de que con su tarjeta débito, habían realizado compras por más de $16 millones de pesos.

“El banco debe tener una preventiva, un plan y como tienda la joyería debió ver como raro una argolla 6 millones de pesos, cómo puede vender sin revisar”, aseguró el extranjero quien criticó la venta de algunos artículos que compraron con su tarjeta de crédito.

Finalmente, el ciudadano asiático invitó a los ciudadanos a tener cuidado con estas aplicaciones de citas y espera que las autoridades logren dar con el paradero de la banda de mujeres para evitar que otras personas caigan.