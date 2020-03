Multan a colombiano por no acatar medidas de aislamiento

Las autoridades de Palmira interpusieron una multa a ciudadano colombiano que había llegado de España y no cumplió con las medidas de aislamiento en su vivienda.

El hombre fue sorprendido cuando realizaba unas diligencias en el centro de esta localidad y por no acatar las medidas en contra del coronavirus deberá pagar una multa de 936.000 pesos.

Según el alcalde de Palmira, Oscar Escobar, tienen una lista de viajeros que llegaron de países de Europa y Asia, afectados por el COVID-19, a quienes le realizan seguimiento para verificar si se encuentran aislados.

“¡Esto no es un juego!, las personas que lleguen de países donde hay contagios por este virus deben de aislarse durante 14 días, así no presenten los síntomas. Los ciudadanos no se están tomando en serio las medidas preventivas y por eso interpusimos la primera multa”, agregó el mandatario.

Se conoce que el ciudadano cuando fue multado le aseguró a las autoridades que había salido de su casa porque tenía que hacer unas diligencias importantes, “es un llamado a la ciudadanía para que adopten medidas de prevención para que se propague esta enfermedad, porque la cura está en tus manos, en el autocuidado y aislamiento ”, agregó el mandatario.

Entre tanto, la Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Cali destinaron tres líneas telefónicas para personas con algún síntoma respiratorio, que venga de algún país con coronavirus o que haya tenido contacto con algún paciente con dicho virus.

Estos son 316-7779452 y el fijo 6206819 para el departamento y la alcaldía de Cali designó el fijo 4865555 opción 7.

Recordaron las autoridades que estos números son exclusivamente para llamadas con los casos anteriormente mencionado